Rangers x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (12), Rangers e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da competição, que está sendo disputada no mesmo formato da Champions. A bola rola no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, em confronto direto por uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Rangers

O Rangers começa a rodada com 10 pontos, na 8ª posição, que abre a zona de classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa. O time escocês está empatado justamente com o adversário desta quinta-feira, mas leva vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols). Ou seja, a equipe depende apenas de suas forças para se manter entre os oito primeiros colocados, e deixar para trás um concorrente direto.

No último compromisso, o time escocês goleou o Nice, fora de casa, e chega embalado para conquistar mais um resultado positivo na Liga Europa.

Porém, o Rangers tem três desfalques confirmados para o jogo desta quinta-feira. Isto porque o técnico Philippe Clemente não contará com Thomas Lawrence, Neraysho Kasanwirjo e Oscar Cortes, todos lesionados. Além disso, Rabbi Matondo é tratado como dúvida.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham está na 9ª posição, com os mesmos 10 pontos do Rangers, mas fora da zona de classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa. Ou seja, o Spurs precisa vencer o time escocês, fora de casa, para dar um passo importante rumo ao objetivo de avançar de fase.

Na rodada passada, o Tottenham ficou no empate por 2 a 2 com a Roma.

Por fim, o técnico Ange Postecoglou enfrenta uma série de problemas no elenco para encarar o Rangers. Brennan Johnson, artilheiro da equipe, Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Richarlison, Micky van de Ven, Mikey More e Wilson Odobert, lesionados, estão fora da partida.

Rangers x Tottenham

6ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 12/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia.

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte; Raskin, Hagi; Cerny, Diomande, Igamane; Danilo. Técnico: Philippe Clement.

Tottenham: Forster; Pedro Porro, Dragusin, Archie Gray, Udogie; Pape Sarr, Bentacur, Bissouma; Brennan Johnson, Lankshear, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Sandro Schärer (Suíça).

VAR: Tiago Martins (Portugal).

