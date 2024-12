Romário voltará a vestir camisa do Flamengo na despedida de Adriano Imperador

No próximo domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã, a bola vai rolar para a despedida de Adriano Imperador. Então, “A Última Batalha do Imperador” marcará um confronto entre ex-companheiros de Didico do Flamengo e Inter de Milão.

Confirmado no evento, Romário voltará a vestir a camisa do Flamengo dentro do Maraca após 25 anos. O Baixinho defendeu as cores do time da Gávea pela última vez no estádio em 7 de novembro de 1999. Na ocasião, duelo contra o Santos.

Com 204 gols marcados em 241 jogos, o ex-jogador se tornou o quinto maior artilheiro da história do clube, além de ídolo. Agora, os flamenguistas que assistirem ao evento terão a oportunidade de recordar a grande parceria dos velhos tempos.

Por fim, outros ídolos mais recentes do Rubro-Negro também estarão presentes na despedida de Adriano Imperador. São eles: Diego Ribas e Pedro. Porém, apesar da presença no dia especial, o camisa 9 não poderá entrar em campo, afinal, se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Confira os confirmados até o momento para a despedida de Adriano

Flamengo: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vagner Love.

Itália: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.

