Dudu versão 2025: J10 conta os bastidores de saída do Palmeiras e acerto com Cruzeiro

Cruzeiro, Dudu e Palmeiras já acertaram todos os detalhes. O atacante, ídolo da torcida alviverde, defenderá o clube mineiro em 2025, e o anúncio deve ocorrer nos próximos dias. O vínculo, no entanto, tem alguns detalhes específicos.

O jogador chegou a um entendimento para a rescisão de contrato com o clube paulista, sem que prosperasse qualquer pendência de débitos entre as partes. O departamento jurídico alviverde se cercou de todos os lados e, ao mesmo tempo em que o clube não receberá valores pela transferência, não terá transtorno com custos. Dudu, portanto, sai de graça para Belo Horizonte.

Esta, aliás, é a segunda investida celeste pelo experiente atacante. Na última janela de transferências, no meio de ano, o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de dólares (quase R$ 24 milhões) ao Verdão, mas a transação foi desfeita antes da assinatura do contrato.

Na ocasião, o negócio estava tão encaminhado que a Raposa chegou a anunciar a contratação do atleta, o que resultou em críticas em larga escala por parte do Palmeiras e da imprensa. Dois dias depois, Leila Pereira concedeu uma entrevista na sede da CBF, no Rio de Janeiro, explicando que a transação ocorreria, mas a forte pressão da torcida palmeirense sobre Dudu inviabilizou o acordo.

E quanto Dudu vai receber?

A situação entre Cruzeiro e Dudu também já está definida. Se em agosto passado a proposta salarial era superior a R$ 2,5 milhões mensais, batendo, portanto, os R$ 2,1 milhões que recebia no Allianz Parque, dessa vez, o atacante chegará à capital mineira com vencimentos inferiores aos que receberia no meio do ano. Afinal, ele irá ganhar por volta de R$ 1,7 milhão mensais a partir de janeiro do ano que vem.

A aceitação do atleta, apesar da redução salarial, se dá por dois motivos: Dudu sabe que seguiria sem espaço com Abel Ferreira no próximo ano, assim como vê com ótimos olhos o projeto da Raposa voltado para faturar títulos de expressão no cenário nacional e sul-americano.

A tendência é a de que o contrato de Dudu com o Cruzeiro seja de três temporadas, até o fim de 2027. Além disso, o acordo garante que o atacante não cobrará qualquer valor da Raposa em sua saída. Ele completará 33 anos em 2025 e tem a expectativa de voltar a atuar em alto nível.

No decorrer da temporada 2023, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou afastado por quase um ano dos gramados. Ao retornar a campo, disputou 14 partidas, apenas quatro delas como titular. Nesse período, não registrou gols ou assistências .

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.