Vasco e Prefeitura encaminham redação final do potencial construtivo de São Januário

O Vasco deu mais um passo para iniciar a reforma de São Januário. Afinal, nesta terça-feira (10), a direção cruz-maltina se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para discutir o decreto que regulamenta a venda do potencial construtivo do estádio. Com isso, encaminharam a redação fina à Procuradoria Geral do Município. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

Dessa forma, o clube busca a regulamentação, que deve acontecer nos próximos dias caso não haja qualquer modificação. Ela não visa apenas melhorias no estádio, como também na região que fica no entorno.

Ao longo da reunião, a discussão também abordou a nomeação de um integrante da equipe do prefeito. Essa pessoa ficará responsável por tratar diretamente com o clube sobre os temas relacionados às obras de São Januário.

A partir disso, o Vasco terá em até 180 dias que apresentar o projeto básico da reforma à Prefeitura do Rio. O documento, então, garantirá a viabilidade técnica e o tratamento do impacto ambiental da obra.

Além disso, visa possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e do prazo de execução. Os projetos serão elaborados por uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

Cabe destacar que o potencial construtivo consiste no quanto o clube pode construir no terreno de sua propriedade, desde que seja respeitada a zona que pertence o local. Por fim, cada cidade tem um plano diretor com as características das regiões e regras próprias para construção.

