Guardiola analisa momento do City na Champions: ‘Temos que levantar’

A crise no Manchester City aumenta a cada semana. Com isso, uma iminente eliminação na Champions League aponta no horizonte. Apesar da sétima derrota nos últimos dez jogos, Pep Guardiola mantém vivo o sonho da vaga, visto que a equipe inglesa está em 22º lugar, com oito pontos, apenas um acima do grupo que está fora da zona de classificação.

“Nós temos dois jogos, precisamos de um ponto, talvez. Ou uma vitória, e o último jogo é em casa. Nós jogamos realmente bem (contra a Juventus), criamos chances, não conseguimos concluir, mas estivemos perto. Estou satisfeito com o jeito como jogamos”, afirmou o treinador espanhol.

Para fazer o time engrenar, o treinador terá tempo, visto que os Citizens só entram em campo pela Champions no dia 22 de janeiro, em um duelo decisivo contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes. Na semana seguinte, encara o o Club Brugge, dia 29, em Manchester, pela última rodada.

“Estávamos estáveis nos bons momentos, e estamos estáveis nos momentos ruins. O vestiário está estável. Quando vencemos, estamos felizes, e quando perdemos não estamos. Isso é normal. Agora temos que levantar. O que eu posso fazer? Ficar me lamentando? Vamos andar para a frente. Amanhã é descansar, e então nos preparar para o jogo contra o Manchester United (pelo Campeonato Inglês)”, analisou.

Pontos preciosos pelo caminho

De acordo com o comandante, o City não está ameaçado por causa da derrota desta quarta (11) para a Juventus, mas sim por outros tropeços. Entre eles, o empate em 3 a 3 com o Feyenoord, na rodada anterior, quando vencia por 3 a 0 até os 30 do segundo tempo.

“Nossa situação está assim por causa do jogo contra o Feyenoord, quando estava 3 a 0 faltando 15 minutos”, concluiu.

