Rondón, do Pachuca, fala sobre chegada John Kennedy, do Fluminense: ‘Virá para somar’

O Fluminense encaminhou, nesta terça-feira (10), o empréstimo do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México. O jogador, de 22 anos, chegará ao novo clube por uma temporada, com opção de compra em torno de R$ 40 milhões. Diante disso, Salomón Rondón, um dos destaques no triunfo sobre o Botafogo pela Copa Intercontinental, falou sobre a chegada do jovem.

“É um jogador campeão da Libertadores, um jogador muito interessante. Não sei se está fechado, mas se vier ao Pachuca, virá para somar”, disse o atleta, de 35 anos.

O Tricolor preferiu esperar o fim do Campeonato Brasileiro para definir em que divisão estaria para iniciar o planejamento e conversar com os mexicanos. O time de Rondón entrou em campo diante do Alvinegro nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, e triunfou por 3 a 0. Assim, o elenco mede forças com o Al-Ahly, neste sábado (14), no mesmo horário e estádio.

Além disso, outros clubes do exterior, da Espanha e da Rússia, também procuraram informações sobre o jogador, mas as conversas não avançaram. A última partida do futuro jogador da equipe mexicana aconteceu no dia 22 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã.

Por fim, a última vez que balançou a rede foi no dia 29 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. De lá para cá, o atleta disputou 22 jogos em branco. Ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e encerrou a temporada com 34 partidas e três gols marcados.

