Na mira de brasileiros! Jornalista português afirma que Luís Castro deve retornar ao Brasil

O técnico português Luís Castro está no radar de alguns clubes brasileiros. O Santos tentou, mas desistiu. Agora, Atlético e Grêmio sonham em contar com o treinador europeu. Apesar de ter declarado que não pretende assumir nenhum trabalho no momento, essa situação pode mudar.

De acordo com o jornalista português Rui Viegas, o treinador deve retornar ao futebol brasileiro e demonstra vontade de trabalhar.

“Foi dito que Luís Castro só voltaria a treinar na próxima janela europeia, a partir de junho ou julho, mas não acredito muito nisso. Se surgir um clube brasileiro para apresentar um projeto para ele, não tenho dúvidas de que poderá voltar ao futebol brasileiro cheio de força, vontade e motivado para fazer sucesso no Brasil”, disse em entrevista ao jornal “O Tempo”.

O comunicador da Rádio Renascença, de Lisboa, informou ainda que Castro deseja mudar a imagem deixada no Brasil, quando saiu do Botafogo no meio da temporada.

“Luís Castro deixou o trabalho no meio e ele é homem para querer retomar esse trabalho em um clube que lhe dê outra ambição e outras condições para poder brilhar definitivamente no futebol brasileiro”, finalizou.

