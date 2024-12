Salário é o principal entrave para a permanência de Artur Jorge no Botafogo

Após a derrota para o Pachuca por 3 a 0 na última quarta-feira (11), que culminou na eliminação da Copa Intercontinental, o técnico Artur Jorge deixou o futuro em aberto no Botafogo. Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador disse que o importante agora é sanar as emoções para tomar a melhor decisão.

Grande responsável pelo ano mágico do Glorioso, com as conquistas da Copa Libertadores e Brasileirão, o português está insatisfeito com o salário. Segundo o ge, o comandante não gostou de saber que recebe uma quantia consideravelmente menor que seus antecessores portugueses Luís Castro e Bruno Lage.

Então o clube entende que um aumento salarial seria primordial para a sequência de Artur Jorge no Botafogo. Porém, outra questão importante também pesa na decisão do técnico, que é a distância da família. O treinador sempre prezou a convivência familiar, mas os três filhos moram em Portugal, portanto há 10 horas de voo do pai.

Ainda de acordo com o site, com as grandes conquistas na temporada, o comandante alvinegro já recebeu sondagens de clubes do exterior e também do Brasil. Para contar com o português, estariam dispostos a quitar a cláusula de rescisão, que é de 2 milhões de euros, equivalentes a R$ 12,5 milhões na cotação atual.

