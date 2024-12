Thiago Silva, do Fluminense, visita o Milan e registra imagens com Ibrahimovic

Depois de ajudar o Fluminense a permanecer na elite do futebol brasileiro, Thiago Silva tem aproveitado as férias para voltar à Europa. Nesse sentido, por lá, visitou o Milan, clube que já defendeu na carreira, e registrou uma foto com o ex-jogador Ibrahimovic, que atualmente é conselheiro dos rossoneros.

Em sua rede social, o defensor relembrou momentos que viveu com a camisa rubro-negra e os amigos que fez em sua passagem pelo Milan. Além disso, o atleta, de 40 anos, tirou fotos ao lado do craque sueco, que não pretende seguir a carreira de treinador. Por lá, Thiago chegou em 2009, ficou por três temporadas e conquistou o Calcio 2010/11 e a Supercopa da Itália em 2011.









Uma publicação compartilhada por AC Milan (@acmilan)





Ao final da partida contra o Palmeiras, que sacramentou a permanência do Tricolor, o defensor agradeceu no gramado, ajoelhado. Por fim, nesta segunda-feira (9), fez uma postagem direcionada à torcida do Fluminense, na qual destacou a exigência de atuar pelo clube carioca.





“Ainda com a adrenalina de ontem à noite, reconheço que foram semanas difíceis. A exigência deste clube precisa ser muito maior do que vimos neste ano. Graças ao compromisso de todos que fazem parte do clube e ao apoio inabalável da torcida, conseguimos reverter a situação no momento decisivo”, disse.

Deixo aqui meu agradecimento à minha família, que compreendeu essa minha missão! Ficar longe deles foi muito difícil, e o momento que estávamos vivendo tornou tudo ainda pior. Mas, graças a Deus, tudo acabou bem! Obrigado a todos os jogadores, à comissão técnica, à diretoria e aos funcionários! Te amo, Fluminense!”, completou.

