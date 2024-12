Santos faz proposta por Danilo Barbosa, do Botafogo

O Santos enviou uma proposta ao Botafogo para contratar o volante Danilo Barbosa. O jogador tem contrato com o Glorioso até junho de 2025 e, em janeiro, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Apesar disso, o Peixe deve negociar com os cariocas uma liberação imediata.

Tanto que o Glorioso não pretende liberar o volante antes do previsto sem uma compensação financeira. O Santos, por sua vez, também quer o jogador em imediato, mas também não quer pagar uma grande quantia por um atleta que poderia chegar de graça ao clube no meio do ano. Os valores da oferta não foram revelados, mas ainda será analisado pelos nomes fortes do Botafogo.

Nesta temporada, Danilo Barbosa fez 47 jogos, com três gols e uma assistência. Apesar de não ser titular do Botafogo na campanha vitoriosa de 2024, que resultou nos títulos da Libertadores e do Brasileiro, o volante era visto como peça fundamental no elenco de Artur Jorge.

Atualmente, o Santos tem João Schmidt, Diego Pituca, Sandry e Tomás Rincón para a posição. Os dois primeiros terminaram a temporada como titular. Assim, se realmente acabar sendo confirmada a transferência, Danilo Barbosa teria que brigar por um lugar na equipe principal. O Peixe, aliás, ainda tem Alison e Vinicius Balieiro para o setor, mas a dupla não está nos planos do clube para 2025.

As contratações, entretanto, acontecem antes do Santos ter um novo treinador. Após a negociação com Luís Castro melar, o Peixe tem Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina, como plano A para o comando técnico do clube em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.