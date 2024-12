Chelsea vence o Astana e segue na liderança da Conference League

Fora de casa, o Chelsea venceu, com muita tranquilidade, o Astana, do Cazaquistão, por 3 a 1 pela Conference League. Guiu, Marochkin (contra) e Renato Veiga marcaram, enquanto Tomasov descontou, no Estádio Pavlodar. Sendo assim, os Blues seguem na liderança, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto os donos da casa somam 4 pontos, na 23ª colocação.

Na próxima rodada da primeira fase do torneio, a equipe inglesa recebe o Shamrock Rovers no Stamford Bridge, dia 19, às 17h (de Brasília). O Astana, por sua vez, joga no mesmo dia e horário, contra o Apoel, no GSP Stadium.

Blues abrem o placar

Sem chance de reação

Virou goleada

Donos da casa balançam a rede