Tiquinho Soares, do Botafogo, pode pegar gancho em julgamento do STJD

Tiquinho Soares pode ser um desfalque para o Botafogo no início da temporada de 2025. Ele vai passar por um julgamento nesta sexta-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Vitória, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante, portanto, foi denunciado no artigo 258 § 2º inciso II do CBJD (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões), que prevê suspensão de um a seis jogos.

No confronto, Tiquinho Soares recebeu o cartão vermelho já nos acréscimos da partida. Assim, o árbitro Ramon Abatti Abel, relatou xingamentos na súmula do jogo.

“Relato que expulsei de forma direta o atleta de número 9, senhor Francisco das Chagas Soares dos Santos, da equipe do Botafogo, por após paralisar o jogo. O mesmo veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras: ‘Vai tomar no teu cu’. Relato ainda que me senti ofendido. Após expulso o jogador retorna em minha direção e proferiu as seguintes palavras ‘você é um palhaço’“, escreveu o juiz na súmula.

Dessa forma, caso sofra punição, Tiquinho Soares precisa cumprir suspensão na próxima competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2025. Neste caso, o Botafogo tem o primeiro compromisso em um campeonato da entidade no dia 2 de fevereiro. O Alvinegro enfrenta o Flamengo pela Supercopa do Brasil em Belém.

