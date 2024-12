Império do Amor! Vágner Love vai jogar em despedida de Adriano

Vágner Love é mais um a confirmar a presença em despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, às 17h, neste domingo. Com isso, os jogadores vão reeditar a dupla conhecida como Império do Amor, em 2010, quando atuaram juntos pelo Flamengo.

A dupla se formou no Flamengo quando Vágner Love chegou ao clube por empréstimo, no início de 2010. Os dois estiveram juntos em campo em apenas 18 jogos, com 10 vitórias, cinco derrotas e três empates. Com a dupla em campo, o Rubro-Negro marcou 36 gols, sendo 27 deles dois: Adriano fez 15, enquanto Love anotou 12 gols.

Na metade da temporada de 2010, os dois não deram sequência no Flamengo. Adriano foi tentar recuperar o prestígio internacional na Itália e acertou com o Roma. Encerrado o contrato de empréstimo, Love voltou ao CSKA Moscou, na Rússia.

Outra novidade anunciada nesta semana foi a presença de Romário. Quinto maior artilheiro da história rubro-negra, o Baixinho voltará a jogar com o escudo do Flamengo no peito dentro do Maracanã depois de 25 anos.

Os ingressos para o jogo já estão disponíveis a partir de R$ 75 (R$ 37,50 meia), nos setores Norte e Sul.

Confira os times até o momento:

Flamengo: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Itália: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.

Adriano Imperador é ídolo dos dois times

Adriano Imperador, aliás, surgiu no Flamengo e atuou na base rubro-negra entre 1990 e 1999. Depois, no profissional em duas passagens: em 2000 e 2009. Ao todo, foram 94 partidas e 46 gols no profissional do clube Rubro-Negro. Além disso, conquistou o bicampeonato carioca, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro.

Entre 2001 e 2009, Adriano, afinal, defendeu a Inter de Milão. Por lá, fez 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou sete títulos: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, ainda ganhou o apelido de Imperador, que virou seu “sobrenome”.

