Fábio Carille recusa proposta do Mirassol

O Mirassol segue em busca de um treinador para a sua estreia na Série A. Após negociar com Fábio Carille, o clube do interior paulista recebeu a recusa do ex-comandante do Santos nesta quinta-feira (12). As partes não chegaram a um acordo quanto à questão financeira.

O Leão procura um técnico desde a saída de Mozart, após o término da Série B. O comandante do acesso deixou o Leão para assumir o Coritiba. Já Carille está no alvo de outras equipes, como o Grêmio, para a próxima temporada. O treinador conquistou o acesso e o título da segunda divisão com o Santos, mas deixou o clube antes do final da competição.

Agora o clube do interior paulista vai em busca de novos nomes. Em entrevista ao ge.globo, nesta quinta, Paulinho, ex-volante e coordenador técnico do Mirassol, afirmou que o clube tem interesse em Cláudio Tencati, que deixou o Criciúma recentemente, mas ressaltou que ainda não houve contato.

“É um dos nomes que está sendo monitorado, mas não houve conversa. Estamos analisando, mas não houve nenhum tipo de conversa com o Tencati”, pontuou.

