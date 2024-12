United vira sobre o Plzen e chega à terceira vitória seguida na Liga Europa

O Manchester United segue invicto na Liga Europa, em busca de uma vaga direta nas oitavas de final. Nesta quinta-feira (12), os Red Devils venceram o Viktoria Plzen por 2 a 1, de virada, e chegaram à terceira vitória consecutiva na fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Höjlund foi o grande destaque do jogo. O camisa 9 entrou no segundo tempo, após os donos da casa abrirem o placar com Vydra, e confirmou a virada, marcando ambos os gols do time inglês na Doosan Arena, na República Tcheca.

Dessa maneira, o United chegou aos 12 pontos e subiu para a 5ª posição, na zona de classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa. Ao todo, o clube de Manchester tem três vitórias e três empates nas seis primeiras rodadas.

Além disso, o triunfo na competição europeia foi importante para o técnico Rúben Amorim, que ainda não conseguiu fazer o United subir na tabela da Premier League, onde a equipe vem de duas derrotas seguidas, para o Arsenal e Nottingham Forest. Ou seja, o time segue pressionado no Campeonato Inglês por ainda estar em 12º lugar, com nove pontos.

Por outro lado, o Viktoria Plzen entrou em campo com a mesma campanha do United, mas acabou sendo ultrapassado pelos ingleses com a derrota em casa. Assim, o time da República Tcheca segue com nove pontos e caiu para a 15ª posição.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado e foram para o intervalo com o placar zerado. No entanto, as emoções ficaram guardadas para a segunda etapa. Logo aos dois minutos, Vydra finalizou de dentro da área e abriu o placar para o Viktoria Plzen. Assim, o técnico Rúben Amorim fez alterações no United que surgiram efeito. Höjlund, que saiu do banco de reservas, deixou tudo igual aos 16 minutos e virou a partida aos 42.

