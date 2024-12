Fiorentina pinta o sete em cima do Lask pela Liga Conferência

Como era de se esperar, a Fiorentina se impôs diante do Lask, da Polônia, em seus domínios, o Artemio Franchi, nesta quinta-feira (12/12). Mas muitos não imaginavam tamanha facilidade neste jogo pela quinta e penúltima rodada da Liga Conferência: 7 a 0. Sottil (dois), Ikoné, Richardson, Mandrágora, Gundmundsson e Stojkovic (contra) fizeram os gols dos italianos.

A Fiorentina chega, assim, aos 12 pontos, assumindo o segundo lugar, atrás apenas do já classificado Chelsea, com 15 pontos. Assim, o time italiano dificilmente perderá uma vaga no G8, que garante classificação direta para as oitavas de final. O Lask, com dois pontos, está em 34º lugar. Assim, não está nem sequer na zona de repescagem (9º aos 24º).

Fiorentina arrasadora

A porta foi aberta aos dez minutos, quando Sottil escorou de primeira uma jeitada de Parisi pela esquerda, fazendo justiça ao volume ofensivo do time. Para se ter ideia, Kean teve um gol anulado aos dois minutos e o time de Florença tinha perdido outra oportunidade antes de marcar. Ainda no primeiro tempo, Ikoné numa bomba da pequena área após passe de Kouamé, e Richardson, de cabeça após falta cobrada por Sottil, ampliaram ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, Sottil fez o quarto gol, chutando duas vezes para colocar a bola na rede, aos 13 minutos. E o time de Florença ampliou com Mandragora após uma roubada de bola perto da área e lance que mais parecia de jogo treino. Stojkovic, contra, e Gudmundsson de pênalti, completaram o placar.

