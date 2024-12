Real Valladolid x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol 2024/25 voltam aos gramados nesta sexta-feira (13). Real Valladolid e Valencia se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, no jogo de abertura da 17ª rodada de La Liga. Ambas as equipes vivem momentos complicados na temporada e buscam dar a volta por cima na competição nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Valladolid

Lanterna do Campeonato Espanhol, o clube que tem Ronaldo Fenômeno como gestor faz uma péssima temporada. São apenas nove pontos somados em 16 rodadas, que deixaram o time e o técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, sob muita pressão.

Além disso, o Valladolid enfrenta problemas no elenco para o jogo desta sexta-feira. A baixa mais recente fica por conta do zagueiro Comert, que vai cumprir suspensão. Ao mesmo tempo, Kenedy, Raúl Moro e Amallah, lesionados, completam a lista de desfalques.

No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno de Juma Bah, que deve ser titular no sistema defensivo do time.

Como chega o Valencia

Por outro lado, o Valencia só tem uma campanha melhor do que o próprio adversário desta sexta-feira. Os Morcegos estão na penúltima posição, com 10 pontos, mas têm uma partida a menos que seus concorrentes diretos em busca da permanência na elite do futebol espanhol.

Ao mesmo tempo, o Valencia chega para o jogo contra o Valladolid com uma série de desfalques. Gayà, Mamardashvili, Iranzo, Foulquier, Thierry Correia, Diakhaby e Caufriez, lesionados, seguem fora de combate e são baixas confirmadas nesta sexta-feira.

Real Valladolid x Valencia

17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 13/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP).

Real Valladolid: Hein; Luis Pérez, Bah, Javier Sánchez e Rosa; Ivan Sánchez, Martin, Juric, Kike Pérez e Sylla; Marcos André. Técnico: Paulo Pezzolano.

Valencia: Dimitrievski; Diego López, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski e Vazquez; Rioja, Barrenechea, Pepelu e Guerra; Hugo Duro. Técnico: Rubén Baraja.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (ESP).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

