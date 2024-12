Dupla do Fluminense treina no CT mesmo pós-temporada

O atacante Lelê e o zagueiro Ignácio publicaram vídeos nesta quinta-feira (12) onde surgem no CT Carlos Castilho treinando fora de época pelo Fluminense. Afinal, os dois encerraram a temporada lesionados e, mesmo com o resto do elenco de férias, seguem preparação forte para 2025.

LEIA MAIS: Como Fluminense pretende repatriar Richarlison em 2025

Lelê, artilheiro do Flu no Campeonato Carioca, com seis gols, se lesionou em maio, ao romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Além disso, ele ainda precisou de reparos no menisco. Sua lesão se deu na vitória por 2 a 1 contra o Colo-Colo (CHL), pela Libertadores.

Já Ignácio, contratado na janela de julho, operou o menisco do joelho esquerdo, em agosto, voltando a atuar em outubro. Novas dores na região, porém, o fizeram parar de jogar na reta final da temporada. A situação do zagueiro é melhor que a de Lelê, com sua volta sendo mais provável de acontecer mais cedo. O atacante, por sua vez, ainda deve ficar fora entre dois e três meses.

Veja os vídeos publicados pelos jogadores do Fluminense

O zagueiro Ignácio e o atacante Lelê, que se recuperam de lesão, postaram vídeos fazendo atividades no CT Carlos Castilho. pic.twitter.com/4iBdwdYp6Z — Fluminense Stuff (@FluminenseStuff) December 12, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.