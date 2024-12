Porto vence rival dinamarquês e sobe na tabela da Liga Europa

Com gols do inglês Danny Namaso e do espanhol Samu, o Porto venceu um jogo importantíssimo na sua luta para seguir vivo na Liga Europa. Afinal, no Estádio do Dragão, nesta quinta-feira (12/12), o time fez 2 a 0 no Midtjylland, da Dinamarca, pela sexta rodada da competição. O que decepcionou foi o público: apenas 32 mil presentes (o estádio, capacidade para 50 mil, quase sempre conta com casa cheia).

A dura vitória leva o Porto aos 8 pontos. Assim, está em 18º segue dentro da zona de repescagem da Liga Europa (9º aos 24º). Mas o time dinamarquês, por sua vez, para nos 7 pontos. Com isso, em 23º, aumenta o risco de sair da zona de repescagem. Restam duas rodadas para o fim da fase de pontos corridos da Liga Europa.

Porto se ajusta e consegue a vitória

O Porto, que vive crise técnica na temporada, começou mal, dando espaços para o Midtjylland buscar o ataque e quase marcar com Buksa. Com o tempo, os portistas foram ajustando o seu jogo e, depois de criar alguns lances de perigo, sempre pelos flancos, conseguiu o seu gol aos 30 minutos, com Namado escorando cruzamento da direita de Estáquio. A bola bateu no zagueiro Bech e enganou o goleiro Olafsson. Fez justiça ao placar para um time que, depois que acordou para o jogo, manteve maior posse (65%) e finalizações (9 a 4).

No segundo tempo, o Porto administrou bem a vantagem e, quando ampliou o placar, aos 11 minutos, passou a ter tranquilidade suficiente para manter-se dominante. O gol veio quando o brasileiro Pepê (ex-Grêmio e Seleção Brasileira) recebeu lançamento pela esquerda, avançou e tocou para o artilheiro Samu (recém-convocado para a seleção da Espanha) tocar para o gol. Nos acréscimos,os dinamarqueses chegaram a marcar com Buksa. Mas o VAR anulou, por impedimento.

