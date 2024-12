Lazio vence Ajax e segue na liderança da Liga Europa

A liderança da Liga Europa 2024/25 é da Lazio. Nesta quinta-feira (12), o time italiano venceu o Ajax por 3 a 1, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e encaminhou a classificação para as oitavas de final. Loum Tchaouna, Fisayo Dele-Bashiru e Pedro marcaram os gols da vitória italiana, enquanto Bertrand Traoré anotou o único gol dos donos da casa nesta 6ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu, que está sendo disputada no mesmo formato da Champions.

Dessa maneira, a Lazio manteve a invencibilidade na Liga Europa e chegou aos 16 pontos, no topo da tabela. O time italiano está empatado com o vice-líder Athletic Bilbao, mas leva vantagem sobre os espanhóis no saldo de gols (11 a 9).

Por outro lado, o Ajax perdeu a oportunidade de se firmar na parte de cima da tabela. Agora, a equipe terá que somar resultados positivos nas próximas duas últimas rodadas para buscar uma vaga direta nas oitavas de final. Assim, o time caiu para 11º, com 10 pontos, um a menos que o Rangers, que abre a zona de classificação direta, em 8º.

