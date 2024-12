Reservas salvam e Tottenham fica no empate com o Rangers

O Tottenham foi até a Escócia e voltou com um pontinho de Glasgow. Na tarde desta quinta-feira (12), os Spurs ficaram no empate em 1 a 1 com o Rangers, em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Liga Europa. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Igmane abriu o placar para o time da casa e Kulusevski empatou para os visitantes.

Com o resultado, as duas equipes permanecem na mesma colocação que começaram a rodada O Rangers é oitavo colocado, último da zona de classificação, com 11 pontos. O Tottenham tem a mesma colocação, mas está em nono, por conta do saldo de gols.

Foster salva no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado. Entretanto, quem teve as principais chegadas no primeiro tempo foi o Rangers, que parou em boas defesas de Foster. O goleiro dos Spurs salvou o clube londrino em finalização de Bajrami e em dois arremates de Cerny. Os visitantes assustaram em chute de Timo Werner, dentro da pequena área, que Butland defendeu. Entretanto, o atacante alemão estava impedido na jogada.

Gols só no segundo tempo

Logo na primeira jogada do segundo tempo, o Rangers abriu o placar. Igmane recebeu lançamento de Tavernier, bateu firme na entrada da área para marcar. Atrás no placar, o Tottenham foi para cima e acelerou o jogo. Na primeira oportunidade, Porro recebeu completou cruzamento de primeira e Butland defendeu com o pé. Depois vieram as alterações e o empate dos Spurs. Kulusevski tocou para Solanke na área, que deu passe para trás, Maddison deu o corta-luz e o sueco apareceu na área para igualar o marcador.

Apesar da pressão londrina, quem teve a grande oportunidade para ficar com a vitória foi o Rangers. Cyriel Dessers recebeu na área e parou em defesa a queima-roupa de Foster. Na sequência, o nigeriano chegou a marcar, mas estava impedido.

