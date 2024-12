Vasco acerta com a Nike para temporada 2026

O Vasco está perto de acertar com um novo fornecedor de material esportivo. Afinal, a Nike já tem acordo com o Cruz-Maltino para a partir da temporada 2026, com contrato até 2028.

LEIA MAIS: Vasco tenta contratação do técnico Renato Gaúcho para 2025

O Cruz-Maltino seguirá, assim, com a Kappa até o fim de 2025, quando se encerra o vínculo com a empresa. Dessa forma, haverá tempo para que a Nike crie o enxoval para a temporada seguinte, segundo informações do “Esporte News Mundo” desta quinta-feira (12). Os valores, porém, não foram divulgados.

A Kappa voltou ao Vasco em 2020, quando o Cruz-Maltino rompeu com a Diadora. A empresa italiana tem laços antigos com a equipe carioca, já que forneceu o material esportivo do clube na última época de ouro, entre 1997 e 2000.

Além do Gigante da Colina, ainda de acordo com a matéria, a Nike está buscando patrocinar duas novas equipes brasileiras. O Atlético-MG é uma delas, com o Grêmio surgindo como o outro candidato. Atualmente, o Corinthians é o único clube brasileiro cujo fornecedor é a empresa estadunidense.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.