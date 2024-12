Grêmio volta a receber cobranças do Cascavel sobre venda de Bitello

O Grêmio recebeu, nesta quinta-feira (12), uma nova notificação do Cascavel referente a uma dívida sobre o jogador Bitello, ainda da transferência dele para o Dínamo Moscou. A negociação custou 10 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões na cotação da época), e o clube paranaense detinha 30% dos direitos.

Desse modo, o Cascavel tem aproximadamente R$ 15 milhões a receber do Grêmio pela negociação que ocorreu em setembro de 2023. No entanto, o Grêmio já pagou R$ 10,6 milhões após receber uma notificação na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF.

Agora, a ação é novamente na CNRD, com a cobrança de mais R$ 4 milhões, acrescidos de juros e multa, o que chegaria a cerca de R$ 6 milhões. Em nota oficial, o Cascavel afirma que o Grêmio já recebeu o pagamento total pela negociação de Bitello e, portanto, cobra sua parte corretamente.

Bitello iniciou sua carreira em escolinhas do Cascavel, onde se destacou no Campeonato Paranaense Sub-17 e Sub-19. Virou profissional e chegou ao Grêmio em 2019. Após uma sequência de boas atuações, foi negociado com o Dínamo Moscou em 2023.

