Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador da temporada em eleição feita por jornal

O craque Vinícius Júnior foi eleito pela imprensa espanhola o melhor jogador da temporada 2023/2024. Na votação, ele superou seu companheiro de Real Madrid, Jude Bellingham, enquanto Rodri, do Manchester City, ficou em terceiro lugar.

Aliás, o prêmio é organizado com a participação de 122 jornalistas de todo o mundo, além de ex-jogadores e treinadores que não estão mais em atividade. Em edições anteriores, os vencedores foram Benzema, pelo Real Madrid, e Haaland, pelo Manchester City.

Desse modo, na temporada considerada para a premiação, Vini Júnior marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências, desempenho que garantiu ao brasileiro o prêmio do jornal Marca. No entanto, a France Football, em votação com jornalistas de 100 países, escolheu Rodri, que encerrou a temporada como campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha.

Todavia, além de Vinícius Júnior, outros três brasileiros figuraram na lista. Savinho, atualmente no Manchester City, ficou em 27º lugar por suas atuações no Girona, da Espanha; Raphinha, do Barcelona, foi o 58º; e Igor Thiago, do Club Brugge, terminou em 97º.

Confira os dez primeiros da eleição “Os 100 do Marca”:

Vinícius Júnior, BRA (Real Madrid) Jude Bellingham, ING (Real Madrid) Rodri, ESP (Manchester City) Lamine Yamal, ESP (Barcelona) Dani Carvajal, ESP (Real Madrid) Erling Haaland, NOR (Manchester City) Toni Kroos, ALE (Real Madrid) Kylian Mbappé, FRA (Real Madrid) Florian Wirtz, ALE (Bayer Leverkusen) Harry Kane, ING (Bayern de Munique)

