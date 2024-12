Conmebol anuncia criação das Eliminatórias sul-americanas para Copa feminina

Novidade no futebol sul-americano! A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a criação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo feminina, já visando a próxima edição, em 2027, que será no Brasil. Por sediar a competição e, consequentemente, já ter vaga garantida, a Seleção Brasileira não estreará nesta edição.

Segundo o site oficial da Conmebol, a competição será entre 2025 e 2026 e será em turno único, com nove países jogando oito rodadas (quatro em casa e outras quatro fora). Serão, assim, duas vagas diretas e outras duas à repescagem em formato decidido pela Fifa (ainda não divulgado). As rodadas ainda serão sorteadas.

As eliminatórias começam após a disputa da Copa América, que, aliás, era a forma em que as seleções sul-americanas garantiam vagas à Copa do Mundo. Ainda de acordo com a entidade, porém, a Copa América feminina seguirá sendo o caminho rumo aos jogos Pan-Americanos 2027 e os jogos Olímpicos 2028.

O Brasil jamais conquistou a Copa do Mundo feminina. A melhor campanha brasileira foi o vice-campeonato em 2007, quando a Canarinho perdeu por 2 a 0 para a Alemanha, bicampeã do mundo. Em 2027, a Copa será entre os dias 24 de junho a 25 de julho.

