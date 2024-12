Ancelotti diz que Mbappé viaja para o Qatar e analisa Endrick: ‘Tem que se adaptar’

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (13), o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o duelo com o Rayo Vallecano, último compromisso do Real Madrid antes da disputa da Copa Intercontinental. Segundo o comandante, Mbappé viajará com o elenco para o Qatar,onde o time jogará a final do torneio internacional, na próxima quarta-feira, contra o vencedor do duelo entre Al-Ahly e Pachuca.

O clube informou que o francês sofreu lesão na coxa esquerda durante o primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Atalanta, na última terça-feira, em Bérgamo. Mas segundo o treinador, o problema não é tão sério para a sequência da temporada. Ele também frisou que Camavinga está recuperado da lesão no bíceps femoral da perna esquerda

“O problema do Mbappé não é algo muito sério, ele viajará para o Qatar porque acreditamos que ele possa se recuperar da lesão. Camavinga está bem”, afirmou.

Além disso, Ancelotti falou que pode rodar o elenco e citou Endrick e pediu mais paciência. Para o comandante, brasileiro deve se adaptar, buscar sempre melhorar.

“É verdade. Posso rodar (o elenco) se tiver jogadores, mas se tiver um plantel de 14 ou 15 jogadores é difícil rodar. Você fala do Endrick e que dou a ele alguns minutos, blá, blá, blá… Mas é um jogador muito jovem que tem que se adaptar, melhorar”, analisou.

