Artilheiro do Fluminense no Sub-17, Keven Samuel projeta Copinha: ‘Importante para o clube’

Um dos destaques dos títulos brasileiro e da Copa do Brasil sub-17, Keven Samuel está em uma nova categoria para 2025. Afinal, o jovem está entre os inscritos na Copinha pelo Sub-20 do Fluminense. Nesta quinta-feira (12), inclusive, ele estufou a rede pela primeira vez na nova categoria, diante do Porto Vitória-ES, no Estádio Marcelo Vieira, pela Copa Xerém.

“É muito importante subir de categoria. Começar fazendo gol, melhor ainda. Agradeço a Deus e espero que tenha sido o primeiro de muitos. Quero seguir dando meu máximo pelo clube, que é o principal”, resumiu o jogador de 17 anos.

“A equipe vem treinando bastante. Queremos o título da casa e ir bem fortes para a Copinha, para, de repente, sair de lá com uma conquista que seria muito importante para o clube”, completou.

Apesar das convocações anteriores, no entanto, ele só estreou entre os Juniores na segunda-feira passada (10), entrando em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Zenit-RUS. Terceiro colocado da Copa Xerém Sub-20, o Fluminense soma três pontos e busca voltar a vencer neste sábado (14), quando enfrenta o O’Higgins, às 9h, novamente em casa, pela terceira rodada.

“Venho trabalhando muito durante o ano e está valendo a pena. Fiz uma temporada muito boa, de muitos gols e títulos. Agora é manter o foco, ir preparado para a Copinha e, se Deus quiser, tentar ser artilheiro do Sub-20”, disse.

Por fim, na Copinha, o Tricolor ficará no Grupo 10, que será sediado em Lins, ao lado de Linense-SP, Coimbra-MG e Inter de Limeira-SP.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.