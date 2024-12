Neymar cita um dos objetivos com a Seleção: ‘Quero jogar a quarta Copa do Mundo’

Ao longo da temporada, Neymar convive com lesões e busca voltar a atuar em alto nível. Sendo assim, em entrevista ao “Bartoli Time”, da RMC, programa francês, o camisa 10 do Al-Hilal falou sobre os próximos objetivos da carreira. Um deles é ajudar o Brasil em mais uma Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que ficou parado mais de um ano em virtude de uma ruptura de ligamentos do joelho esquerdo. Depois de seu retorno, sentiu um problema na posterior da coxa direita e não atua desde novembro com a camisa da equipe da Arábia Saudita.

“Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui. Além de ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube”, disse.

O craque disputou sua primeira Copa do Mundo em 2014, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e estufou a rede diante da Croácia, na estreia, em duas oportunidades. Quatro anos depois, em 2018, esteve presente na Rússia, quando havia deixado o Barcelona para acertar com o Paris Saint-Germain. Nesse sentido, em 2022, no Qatar, ajudou o Brasil a chegar às quartas de final.

Momento da seleção