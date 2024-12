De virada, América abre vantagem na final do Mexicano

O América está mais perto de se consagrar o campeão do Apertura 2024 na Liga MX, o Campeonato Mexicano. Isso porque, diante do Monterrey, o time sob comando do técnico brasileiro André Jardine venceu o confronto de ida da final, de virada, por 2 a 1.

O primeiro encontro entre os finalistas, apesar do mando ser do América, não aconteceu no mítico Estádio Azteca, na Cidade do México. Por conta de obras de remodelação visando a Copa do Mundo de 2026, a casa escolhida pelas Águilas para o embate foi o Estádio Cuauhtémoc, em Puebla.

Com dois minutos de jogo, o Monterrey sofreu uma dura baixa com Lucas Ocampos sentindo a posterior da coxa direita e precisando deixar o gramado. Mesmo assim, foram os visitantes que abriram a contagem da decisão já aos 35, graças a um golaço de Sergio Canales. Após bola espirrada na intermediária ofensiva, o espanhol girou na marcação e soltou um petardo com a perna esquerda, no ângulo do arqueiro Luis Malagón.

De maneira rápida, os donos da casa se recuperaram do baque e buscaram a igualdade com Kevin Álvarez. O lateral-direito, aliás, se reabilitou de uma chance clara que perdeu, quase na pequena área, quando o confronto ainda estava empatado sem gols. Aos 39 minutos, uma bola que ficou reboteada na área dos visitantes sobrou para o camisa 5 que encheu o pé e não deu chance de defesa para Luis Cárdenas.

O gol que decretou a vitória americanista veio já com quatro minutos do tempo complementar. Álvaro Fidalgo deu ótimo passe em profundidade para Alejandro Zendejas que bateu cruzado e superou Cárdenas para fazer o 2 a 1.

Como fica a decisão?

As Águilas podem empatar por qualquer marcador, no próximo domingo (15), que conquistam o terceiro título nacional consecutivo para o América. Na história, o 16° do Apertura, ficando ainda mais isolado como o maior campeão de todos os tempos.

Ao Monterrey, só resta vencer por um gol de diferença (forçando a prorrogação) ou dois para a grande conquista. Conquista essa que findaria com jejum que dura desde 2019. A saber, o embate final ocorre às 22h (de Brasília), no imponente Estadio BBVA, em Monterrey.

