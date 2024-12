Flamengo aproveita férias para recuperar jogadores lesionados

O Flamengo procura ter o grupo quase completo para o técnico Filipe Luís já na reapresentação no dia 8 de janeiro. Mesmo com as férias, os jogadores lesionados estenderam as atividades durante esta semana, no Ninho do Urubu, para tentar acelerar a recuperação. Assim, Pedro, Matias Vinã e Everton Cebolinha estiveram presentes no centro de treinamento. Além deles, Arrascaeta também está lesionado, porém o caso é o mais simples e, por isso, já está curtindo as férias.

Pedro está em evolução da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele segue com a recuperação em três períodos e vai continuar a fisioterapia em casa. A previsão inicial da recuperação é entre março e maio, mas o atacante já faz exercícios com carga. Ele pode ficar à disposição para o Super Mundial de Clubes.

Po outro lado, Everton Cebolinha deve começar o ano com alguns trabalhos específicos, já que está muito tempo fora. Mesmo assim, será reforço para o elenco. Ele, aliás, deve iniciar a temporada ao lado de Arrascaeta, que passou por uma simples artroscopia no joelho. O brasileiro já está em fase de transição com a preparação física.

Por fim, Matías Viña é o caso mais complexo e longo. Ele tem um tempo de recuperação de 10 a 12 meses e pode perder até o Mundial no meio do ano. Lesionado em agosto, ele tem feito trabalho de fortalecimento na academia, piscina, entre outros processos. A lesão, afinal, afetou o menisco do joelho direito e o ligamento cruzado anterior.

Reapresentação

Os jogadores do Flamengo se reapresentarão no dia 08 de janeiro de 2025. No centro de treinamento, o time começará os preparativos para a temporada 2025, ajustando os últimos detalhes antes de embarcar para os Estados Unidos, no dia 10.

