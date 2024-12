Mainz 05 x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da Bundesliga, o embalado Bayern de Munique visita o Mainz 05, neste sábado (14), às 11h30 (de Brasília), pela 14ª rodada, na Mewa Arena. Sendo assim, os adversários vivem momentos diferentes na tabela, visto que um é líder isolado, enquanto o outro busca o equilíbrio para, quem sabe, sonhar com o G4

No momento, os bávaros somam 33 pontos após 13 jogos, seguido de perto por Eintracht Frankfurt, 27, e Bayer Leverkusen, 26, clubes que seguem na caça ao líder. Os donos da casa, por sua vez, estão com 19 pontos, na 9ª colocação, cinco atrás do RB Leipzig, que atualmente ocupa a 4ª posição.

Onde assistir

O confronto deste sábado (14) terá a transmissão da CazéTV (via YouTube e Amazon Prime Video).

Como chega o Mainz 05

Os donos da casa não poderão contar com dois jogadores importantes para o duelo com o líder isolado. Gabriel Vidovic, que passou por cirurgia no tornozelo e ficará de fora por tempo indeterminado. Além disso, Danny da Costa segue fora de combate e se recupera de uma lesão muscular.

Como chega o Bayern de Munique

Apesar da excelente fase tanto na Bundesliga quanto na Champions, o time bávaro vem sofrendo com uma série de lesões. Assim, o goleiro Manuel Neuer (costela), Gnabry (joelho), Hiroki Ito (pé), João Palinha (coxa), Josip Stanisic (joelho) estão de fora da partida. Além disso, Coman e Alphonso Davies, com problemas musculares, e Sven Ulreich, por motivos pessoais, também serão desfalques. Por outro lado, Harry Kane deve ser relacionado, porém ainda no banco.

MAINZ 05 x BAYERN DE MUNIQUE

14ª rodada da Bundesliga

Data e horário: 14/12/2024, às 11h30 (de Brasília)

Local: Mewa Arena, Alemanha

MAINZ 05: Zentner; Kohr, Bell, Leitsch; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Jae-Sumg, Nebel; Burkardt. Técnico: Bo Henriksen

BAYERN DE MUNIQUE: Peretz; Laimer, Upamecano, Min-Jae, Raphael Guerreiro; Sané, Olise, Kimmich, Pavlovic; Thomas Muller, Musiala. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Frank Willenborg (ALE)

VAR: Tobias Stieler (ALE)

