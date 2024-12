Neymar vende mansão avaliada em R$ 40 milhões; fotos

O atacante Neymar, do Al Hilal, vendeu sua mansão localizada em Alphaville, região nobre de São Paulo. O imóvel, avaliado em R$ 40 milhões, teve sua compra efetuada pela influenciadora Maíra Cardi, que é casada com o também influencer Thiago Nigro. O valor da transação não foi revelado.

A casa possui 1.500 metros quadrados e três andares, divididos entre área social, quartos e espaço de lazer. Além disso, a mansão conta com 40 quartos, 40 banheiros e 20 vagas de garagem. Em sua rede social, Maíra fez um tour pela casa e impressionou pelo tamanho do espaço. Segundo a influenciadora, o imóvel irá passar por obras para atender aos desejos dela e do marido, como a construção de uma academia e uma brinquedoteca.

No projeto original, o imóvel também contava com quadra de squash, adega climatizada, elevador panorâmico e uma ampla área de quartos para funcionários. De acordo com o ‘EXTRA’, o ex-jogador do Santos pagou R$ 20 milhões quando adquiriu a casa, em 2020.

“Era de um arquiteto chique que eu não sei falar o nome, o Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar”, disse a influenciadora em vídeo postado nas redes sociais.

Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Atualmente, Neymar mora com Bruna Biancardi e Mavie, uma de suas filhas, em Riad, na Arábia Saudita. No Brasil, o atacante também possui residência em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, onde frequentemente passa seu tempo durante a estadia no país.

Confira fotos do local:

