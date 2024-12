Vladimir vai à justiça tentar rescisão de contrato com o Santos

O goleiro Vladimir vai entrar na Justiça contra o Santos pedindo a rescisão de contrato. O jogador contesta salários atrasados não pagos pelo Peixe e pede que o vínculo, que vai até o final de 2025, seja encerrado de forma antecipada. O Alvinegro Praiano negocia um acordo amigável com o arqueiro.

O staff do arqueiro tentou fazer um acordo por uma rescisão amigável, mas o clube não aceitou a proposta dos representantes. Além disso, o Peixe ofereceu outro acordo, com o jogador tendo que abrir mão de valores do contrato, mas recusada pelo atleta.

Vladimir jogou o ano de 2024 no Guarani. Ele estava emprestado pelo Santos, mas seu salário ainda estava sendo pago pelo clube da Baixada Santista. Contudo, o Peixe atrasou os últimos três salários, além do 13° e das férias, que também não foram pagas. A ideia é que com a ação, o goleiro consiga uma rescisão indireta. Se a Justiça aceitar o pedido, o valor que o Alvinegro Praiano terá de pagar ao atleta será quase o dobro do valor dos salários que ele receberia em 2025.

Contudo, caso o Santos arque com as pendências, Vladimir terá que retornar ao clube e se reapresentar para 2025. Contudo, como o Peixe já tem seus três goleiros definidos para a temporada, o arqueiro deve ficar livre para procurar um novo clube.

O goleiro chegou ao Santos em 2007 desde a base até participação no elenco profissional e ficou até 2019, quando acabou indo defender o Avaí. Retornou em 2023, mas após colecionar muitas falhas, acabou deixando o Peixe novamente, desta vez para defender o Guarani.

