Jornalista critica voz de Galvão Bueno: ‘Pequenininha’

O jornalista Luiz Andreoli criticou o tom de voz de Galvão Bueno, atualmente fora das narrações da Globo e que deixará a emissora no fim do ano. Em entrevista ao ‘Canal Lisa, Leve e Solta’, do Youtube, Andreoli, que também é narrador, ‘cornetou’ o companheiro de profissão.

De acordo com o jornalista, falta potência no tom de Galvão. Porém, Andreoli reconhece os méritos do narrador ao criar uma ‘marca própria’.

“Ele não tem voz nenhuma, mas ele tem um estilo marcante, ele faz um show pra ele. Galvão faz um gênero, faz um espetáculo. Eu já tirei onda com ele pra caramba”, disparou o jornalista, que acabou sendo indagado novamente pela apresentadora Lisa Gomes sobre a opinião:

“Não tem, não tem mesmo, tem voz pequenininha. O ‘gol’ você modula. Eu narrei vários jogos, narrei até Fórmula 1, mas em voz não dá pra comparar com Luciano (do Valle). Aquilo lá é dom, igual cantor. Ele falava pra mim: ‘eu sem voz sou o maior narrador, imagina se eu tivesse a voz do Luciano do Valle'”, recordou Andreoli, que é pai do também jornalista Felipe Andreoli.

Amizade com Galvão Bueno e o maior narrador do Brasil

Apesar das críticas a Galvão Bueno, Andreoli revelou que os dois são “muito amigos”. O jornalista, inclusive, contou uma história com o icônico narrador.

“Sou muito amigo do Galvão, gosto do Galvão demais, acho que o Galvão faz uma falta na Globo. Ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele, eu tenho histórias incontáveis com o Galvão. (…) Ele era duro, metido a rico na minha época. Uma vez nós estávamos em Curitiba, num frio e com toda equipe junto, aí ele falou: ‘Pode beber, por minha conta’. Ah, é? ‘Pessoal, vamos descer esse bar inteiro, vocês podem tomar tudo que o Galvão vai pagar’. Ele ficava ‘P’ da vida”, relembrou.

Mesmo com a proximidade em relação ao narrador da Globo, Andreoli elegeu Luciano do Valle, que morreu vítima de um infartp em 2014, aos 66 anos, como o melhor locutor esportivo da TV e do rádio.

“Como empreendedor, empresário, pra mim ele foi o maior narrador de transmissão”, finalizou.

