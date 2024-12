Zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, pede a namorada em casamento

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, resolveu dar um novo passo no relacionamento com Maitê Lo Sardo. O jogador, que está em Portugal passar passar férias, pediu a namorada em casamento. O anúncio da novidade foi feito através de uma publicação compartilhada entre os dois no Instagram.

Na postagem, Maitê, de 30 anos, revelou que aceitou o pedido, assim como fez uma declaração apaixonada para o camisa 3 rubro-negro.

“Eu disse ‘sim’! Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar encontrar alguém como você! Quero passar o resto da vida ao seu lado, meu amor! Te amo muito, muito, muito, para sempre, amor da minha vida”, escreveu Maitê na publicação feita em rede social.

Ortiz e Maitê estão junto desde 2021, época em que o zagueiro, de 28 anos, ainda defendia o RB Bragantino. Enquanto isso, Maitê tem formação em medicina e trabalhou durante um período em um hospital na Argentina. Recentemente, ela teve a revalidação do diploma no Brasil.

O casal caiu nas graças da torcida do Flamengo e se tornou querido entre a torcida rubro-negra. Não à toa, a notícia foi recebida com diversos comentários de flamenguistas elogiando a nova fase dos dois.

Veja a publicação:

Números de Léo Ortiz pelo Flamengo

Em sua primeira temporada pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz se consolidou como uma das principais contratações do ano. Anteriormente reserva com Tite, o camisa 3 começou a ganhar espaço atuando como volante por opção do treinador, que enfrentou problemas de lesões no elenco. Suas boas atuações o credenciaram a disputar uma vaga na zaga, sua posição de origem. Não demorou muito para assumir o posto de titular com a chegada de Filipe Luís ao comando técnico da equipe.

Ao todo, Léo Ortiz disputou 40 partidas (entre titular e reserva) pelo Rubro-Negro na temporada, com dois gols e duas assistências.

