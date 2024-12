Juventus x Venezia: onde assistir, escalações e arbitragem

Único time invicto no Campeonato Italiano, a Juventus volta a campo neste sábado (14), quando recebe o Venezia, lanterna da competição, em jogo que ocorre no Allianz Stadium, em Turim, às 16h45 (de Brasília). A equipe do ítalo-brasileiro Thiago Motta vem de impressionante vitória sobre o Manchester City, quarta (11), pela Champions League, e busca se aproximar dos líderes da Serie A.

LEIA MAIS: Neymar cita um dos objetivos com a Seleção: ‘Quero jogar a quarta Copa do Mundo’

Como chega a Juventus

Vivendo uma montanha russa na temporada, a Juventus chega com a moral em alta após um triunfo por 2 a 0 sobre o Manchester City, na última quarta, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. A Velha Senhora, porém, vem de três empates seguidos no Campeonato Italiano – uma tônica da equipe treinada por Thiago Motta, aliás.

Afinal, apesar de ser a única invicta na competição, a equipe sofre com os inúmeros empates – são nove em 15 jogos. Assim, a luta pelo título aparenta distante, com a líder Atalanta sete pontos à frente da Juve, que aparece em sexto, com 27 pontos. A ótima defesa é um trunfo, mas o ataque pouco prolífico surge como problema.

Para este jogo, Motta pode contar com o retorno de Nico González, fora desde o começo de outubro. Douglas Luiz, que voltou de lesão contra o City, estará novamente à disposição. A única dúvida fica por conta de Cambiasso, com Danilo podendo seguir como titular na lateral-esquerda – Rouhi corre por fora. Cabal, Bremer e Milik seguem como desfalques.

Como chega o Venezia

De volta à Serie A após dois anos na segunda divisão, o Venezia não vem bem e já pavimenta seu retorno à segundona. Isso porque a equipe do técnico Di Francesco está em último na tabela, com apenas nove pontos (duas vitórias, três empates e dez derrotas). Possui, dessa forma, o segundo pior ataque e a terceira pior defesa da competição.

Contra a Juventus, não sabe o que é vencer desde 1993, aliás. No período, foram dez jogos, com seis derrotas e quatro empates. Neste sábado, a equipe não contará com Alfred Duncan e Richie Sagrado, ambos lesionados.

Juventus x Venezia

16ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 14/12/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Danilo (Rouhi); Locatelli, Thuram, Chico Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Venezia: Stankovic; Izdes, Svoboda e Altare; Candela, Doumbia, Caviglia e Zampano; Oristanio, Busio e Pohjanpalo. Técnico: Eusebio Di Francesco

Árbitro: Antônio Giua (ITA)

Auxiliares: Damiano Di Iorio (ITA) e Niccolò Pagliardini (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (Premium)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.