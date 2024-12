Os números de Mano Menezes, perto de renovar com o Fluminense

Perto de renovar com o Fluminense, o técnico Mano Menezes conquistou o principal objetivo que tinha quando de sua chegada, em julho: manteve o Fluzão na Série A do Brasileirão.

Apesar disso, não foi bem na Libertadores e na Copa do Brasil, ficando pelo caminho ao longo de seus primeiros meses no cargo. Assim, confira os números do treinador pelo time carioca em 2024.

LEIA MAIS: Fluminense precisa de reformulação profunda; vejas as lacunas do atual elenco

Ao todo, Mano comandou o Fluminense em 31 partidas, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. Gerando, dessa forma, um aproveitamento de 50,5% em todas as competições. Na Copa do Brasil, foram somente duas partidas: derrota e empate com o Juventude, que avançou e deixou o Flu na saudade nas oitavas de final.

Já na Libertadores, o começo foi animador, com o time eliminando o Grêmio nas oitavas e seguindo vivo na briga pelo bicampeonato. Nas quartas, porém, um inspirado Atlético-MG se recuperou após perder na ida (1 a 0, no Maracanã) e venceu por 2 a 0, eliminando o Tricolor carioca na Arena MRV.

Mas o objetivo principal era, de fato, a permanência na elite do futebol brasileiro. E, apesar de alguns percalços, especialmente na reta final do certame, Mano Menezes conseguiu manter o Fluminense na Série A. Na competição, foram 25 jogos, com 11 vitórias, sete empates e sete derrotas. 23 gols feitos e apenas 18 sofridos, uma tônica de seu trabalho: ataque pouco letal, mas defesa quase intransponível, ainda mais com Thiago Silva na zaga. Assim, conseguiu 53,3% de aproveitamento, o suficiente para levar o Flu, inclusive, à Sul-Americana 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.