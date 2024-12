Gabigol curte hotel de luxo no Japão; saiba valores

No Japão para conhecer melhor sua nova patrocinadora, Gabigol curte seus primeiros dias no país asiático em um hotel de luxo em Tóquio. O atacante, em fim de contrato com o Flamengo, está no Bvlgari Hotel Tokyo, da rede de hotéis da grife italiana. Ele fica localizado em Chūō, uma região especial da capital japonesa.

De acordo com levantamento da ‘Quem’, o local conta com diárias em suíte de R$ 10,1 mil e vai até R$ 41,5 mil aos fins de semana. Na mais simples, há uma cama de casal em um cômodo de 56 m² com vista para a cidade – além do café da manhã incluso. Enquanto isso, a suíte mais cara oferece dois quartos: um com uma cama kingsize e outro cômodo duplo. Há ainda café da manhã incluso, transporte do aeroporto até o hotel e vista para a cidade.





Veja fotos do hotel:

Volta de Gabigol com Rafaella Santos?

Apesar do luxo, o que despertou atenção dos seguidores de Gabigol é a possibilidade do jogador estar no local com Rafaella Santos, sua ex e irmã de Neymar. Os dois, que iniciaram o affair em 2015 e assumiram o namoro em 2017, vivem uma relação entre idas e vindas. No ano passado, contudo, decidiram encerrar de vez o romance. Na última quinta-feira (12), registros de amigos que estão em Tóquio levantaram suspeitas de uma nova recaída.

Fotógrafo, filmaker e amigo de Gabigol, Mário Farache publicou fotos comendo na mesma mesa de restaurante que Diego Magio, que é amigo íntimo de Rafaella. Além disso, Magio publicou fotos e vídeos no mesmo hotel que horas depois o camisa 99 do Rubro-Negro fez registros.

