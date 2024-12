Internacional faz proposta bizarra ao Cruzeiro para quitar dívida por Wesley. Saiba detalhes

O Internacional vem negociando o pagamento da dívida de R$ 7,2 milhões com o Cruzeiro, referente à compra do atacante Wesley. No entanto, a tentativa do Colorado chamou bastante atenção.

A diretoria do clube gaúcho enviou ao Cruzeiro uma proposta para pagar a dívida em 72 parcelas. A ideia do Colorado era quitar o valor no famoso “a perder de vista”, com parcelas de R$ 100 mil.

A diretoria do Cruzeiro, no entanto, não deu continuidade às conversas. Decidiu acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido aos atrasos nos pagamentos.

A diretoria do Cruzeiro também mencionou uma dívida relacionada a Maurício, atualmente no Palmeiras. O Internacional, por sua vez, alegou que o valor devido é de R$ 2,8 milhões.

Wesley deixou o Cruzeiro em fevereiro para se transferir ao Internacional. Na ocasião, o atacante custou ao Colorado R$ 10,8 milhões por 50% dos direitos econômicos. A outra metade permanece com o Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.