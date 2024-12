Arsenal x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (14), Arsenal e Everton se enfrentam às 12h (de Brasília), na partida de abertura da 16ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Emirates Stadium, em Londres, e os donos da casa miram a vice-liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Os Gunners estão na terceira posição, com 29 pontos, dois a menos que vice-líder e rival Chelsea. Assim, o objetivo é conquistar a vitória em casa e torcer por um tropeço do rival para alcançar a vice-liderança no fim desta rodada. A diferença para o líder Liverpool é de seis pontos.

Contudo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns problemas para montar o time. Isto porque Ben White e Takehiro Tomiyasu, lesionados, estão fora. Além disso, Gabriel Magalhães e Zinchenko, em processo de recuperação de lesão, aparecem como dúvidas.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton não faz um grande início de temporada e é apenas o 15º colocado, com 14 pontos. No entanto, os Toffees têm um jogo a menos em relação à maioria de seus adversários.

Para o duelo deste sábado, o Everton também terá desfalques na equipe. Chermiti, James Garner e Tim Iroegbunam, lesionados, são baixas confirmadas para encarar o Arsenal. Contudo, existe a expectativa pelo retorno de Michael Keane.

Arsenal x Everton

16ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 14/12/2024, às 12h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Timber; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye; Ndiaye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Árbitro: Craig Pawson (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

