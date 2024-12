Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (14), Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece no Nuevo Estádio de Vallecas, em Madrid, e pode mexer na liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Real Madrid lança coleção visando o público infantil

Como chega o Rayo Vallecano

O Rayo Vallecano conseguiu encerrar uma sequência de três derrotas em La Liga ao vencer o Valencia por 1 a 0, fora de casa, na rodada passada. Dessa maneira, a equipe subiu para a 12ª posição e quer aproveitar o momento de respiro para arrancar pontos do Real Madrid.

Os únicos desfalques para o técnico Iñigo Pérez são o zagueiro Pelayo Fernández e o centroavante Raúl de Tomas.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue precisa da vitória fora de casa, em conjunto com um tropeço do Barcelona, para assumir a liderança. No momento, o Real Madrid está na segunda posição, com 36 pontos, dois a menos que o rival catalão.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti terá a baixa de Mbappé, que se machucou na partida contra a Atalanta, na Champions. Assim, o francês se junta a Eder Militão e Mendy no departamento médico do clube. Por fim, Camavinga e Alaba são tratados como dúvidas.

Rayo Vallecano x Real Madrid

17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 14/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Nuevo Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP).

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarría, Frutos, Ciss, Valentín, Álvaro, Niteka e Palazón. Técnico: Iñigo Pérez.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.