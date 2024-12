Santos faz sondagem por Rony, do Palmeiras, mas negociação não avança

O Santos está reformulando seu elenco para a próxima temporada após disputar a Série B. Por isso, consultou a situação do atacante Rony, que defende o Palmeiras há quatro anos. O clube da Baixada Santista enxerga o jogador com bons olhos.

No entanto, a pedida salarial de Rony está fora do orçamento planejado pelo Santos para 2025. O Peixe, recém-promovido à Série A, ainda precisa controlar os gastos. Outro fator que complica a negociação é o contrato do atacante com o Palmeiras, válido até 2026. O Alviverde exigiria uma compensação financeira em caso de proposta oficial.

Aliás, apesar das dificuldades, o Santos busca um grande nome para liderar o time em 2025. Além de Rony, o retorno de Gabigol foi mencionado, mas o jogador deve acertar com o Cruzeiro na próxima temporada. Neymar e Dudu também foram cogitados, mas as negociações não avançaram.

Em 2025, o Santos terá um calendário cheio, começando pelo Campeonato Paulista e passando pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Neste ano, o Peixe ficou fora da Copa nacional.

