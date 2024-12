Vasco negocia com o Athletico troca entre Léo e o atacante Cuello

O Vasco ainda não confirmou o técnico para a próxima temporada. Entretanto, segue em campo buscando reformular o elenco, preencher lacunas e confirmar saídas de jogadores que não estão mais nos planos. Nesse contexto, o clube negocia com o Athletico-PR uma troca envolvendo o zagueiro Léo, do Cruz-Maltino, e o atacante Cuello, do time paranaense.

No entanto, um problema pode atrapalhar as negociações: a dívida do Vasco com o Furacão referente ao volante Hugo Moura, que trocou de clube no início do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, as conversas continuam em andamento entre as partes.

A dívida entre os clubes é de R$ 1,5 milhão. O Athletico acionou a Justiça para cobrar o pagamento, e o valor já subiu para R$ 1.819.895,86 com a adição de juros, atualização monetária e custas processuais. O Vasco já pagou R$ 760,6 mil, equivalente a 41% do total.

Para contar com Cuello, o Vasco pretende oferecer Léo como moeda de troca. O defensor perdeu espaço em São Januário desde 2023, ano em que o time carioca brigou até a última rodada do Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento. Por outro lado, Cuello, mesmo após a queda do Athletico na temporada, segue valorizado no mercado brasileiro.

Pelo Cruz-Maltino, Léo soma 100 partidas, sendo 49 delas neste ano. Já o atacante do Furacão disputou 61 jogos pela equipe paranaense, 45 como titular.

