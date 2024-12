Pachuca x Al-Ahly: onde assistir, escalações e arbitragem

Pachuca e Al-Ahly se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 14h, em Doha, para decidir o grande adversário do Real Madrid na final da Copa Intercontinental. Além disso, o vencedor da partida receberá o título da Challenger Cup.

Na fase anterior, o Pachuca eliminou o Botafogo, com uma vitória por 3 a 0, e ficou com a taça do Derby das Américas. Já o Al-Ahly, dentro de casa, derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo mesmo placar e conquistou a Copa Ásia-África-Pacífico. É o segundo confronto entre as equipes, que se enfrentaram nas quartas de final do Mundial de Clubes de 2008, com vitória mexicana por 4 a 2.

Como chega o Pachuca

Após eliminar o Botafogo, o clube mexicano começa a enxergar a competição de uma nova forma. Depois de um semestre ruim na Liga MX, o Pachuca embalou para a partida que pode garantir o clube pela primeira vez na história na final de um intercontinental. Para a escalação, Guillermo Almada deve repetir o time que venceu o Glorioso, com exceção do zagueiro Barreto, que saiu no primeiro tempo. Em seu lugar, Gustavo Cabral, que entrou no último jogo, deve iniciar a semifinal.

Como chega o Al-Ahly

Ainda em ritmo de começo de temporada, o Al-Ahly chega ao Qatar depois de apenas quatro rodadas do campeonato egípcio. Sua última partida no sábado (07), contra o Orlando Pirates, na África do Sul, em um empate sem gols válido pela Liga dos Campeões da África. Para enfrentar os mexicanos, Marcel Koller pode ter o retorno de Mohamed Hany, que volta de lesão na lateral-direita. Outro que pode voltar ao time titular é o meia Ahmed Koka, que empurraria Omar Kamal para o banco, além da entrada de El Shahat no ataque.

PACHUCA X AL-AHLY

Semifinal da Copa Intercontinental

Local: 974 Stadium, em Doha (QAT)

Data e hora: 14/12/2024, às 14h (horário de Brasília)

PACHUCA: Moreno, Rodríguez, Cabral, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González, Idrissi e Bautista; Rondón. Técnico: Guillermo Almada.

AL-AHLY: El-Shenawy, Tawfik (Hany), Rabia, Yasser Ibrahim e Attiyat Allah; Ateya, Ashou, Koka, Ashraf e El Shahat; Ali. Técnico: Marcel Koller.

Árbitro: Alireza Faghan (IRÃ)

Onde assistir: Sportv e CazéTV

