José Boto já trabalha nos bastidores do Flamengo

José Boto ainda não foi anunciado, mas ele está garantido como novo diretor de futebol do Flamengo a partir de 2025 e, dessa forma, já trabalha nos bastidores do clube antes mesmo de chegar. A previsão é que ele desembarque no Brasil apenas no fim do mês. O dirigente português está no NK Osijek, da Croácia, mas já conseguiu uma rescisão amigável para deixar o clube.

Boto foi escolhido pelo recém-eleito presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para liderar o departamento de futebol no triênio 2025-2027. Aliás, a nova diretoria do Rubro-Negro será empossada somente no dia 18 de dezembro.

No entanto, mesmo de longe, Boto já atua nos bastidores do Rubro-Negro. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, ele conversou muito com Jorge Jesus para pegar referências sobre o clube.

Além disso, o dirigente português também vem conversando com o técnico Filipe Luís para alinhar os trabalhos. Vale ressaltar que o treinador já traçou como prioridade começar 2025 com um substituo para Gabigol, uma vez que Pedro só deve voltar a atuar em maio do ano que vem. A diretoria rubro-negra já definiu Roger Guedes como o principal nome para a posição.

Ainda segundo o jornalista, Boto tem como prioridade a princípio, melhorar os departamentos de scouting” e análise, e quer a categoria de base trabalhando em conjunto com o time profissional.

Boto vai esbarrar em questões financeiras

O Flamengo tem previsão de ter R$ 3 milhões em caixa no início do ano. O clube deve ter um total de 20 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$126.886.800 na cotação atual para o ano inteiro de contratações.

Aliás, com os reforços e investimentos no meio da temporada de 2024, o Rubro-Negro já considera que foi um planejamento antecipado para a próxima temporada.

José Boto: conheça o novo dirigente do Flamengo

José Boto, de 58 anos, é natural de Loures, Portugal. Ele começou como treinador em pequenos clubes portugueses, mas ganhou projeção ao assumir o departamento de scouting, um olheiro, do Benfica, de acordo com apuração do J10. Neste caso, ele só oferecia os jogadores e não atuou diretamente como dirigente para ajudar nas questões do clube.

Em seguida, Boto entrou de vez como diretor esportivo. A sua experiência internacional inclui passagens marcantes no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do PAOK, da Grécia, além de um trabalho recente no Osijek, da Croácia. Por onde passa deixa resultado expressivos. Nos últimos anos, com relação a resultados esportivos, José Boto não teve grande desempenho.

