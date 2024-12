Despedida de Adriano Imperador: onde assistir e escalações

O jogo da despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados acontecerá neste domingo (15), às 17h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida contará com diversos craques que atuaram pelo Flamengo e na Inter de Milão, clube que o personagem principal da festa defendeu na Itália. O evento terá a presença de lendas do futebol mundial.

Aliás, Adriano Imperador não entra em campo desde 14 de maio de 2016. Na ocasião, o ex-jogador defendeu o Miami United (EUA), em partida contra o Las Vegas City (EUA). Agora, o ídolo rubro-negro vai ter a oportunidade de se despedir dos torcedores do Flamengo.

Onde assistir

A Última Batalha do Imperador, como está sendo veiculada a partida, terá a transmissão do Sportv, neste domingo, no Maracanã.

A formação das equipes

Adriano defenderá um time em cada tempo. Do lado rubro-negro já confirmaram presença o ídolo Zico e jogadores como Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson e Denílson, que atuaram ao seu lado com a camisa do Flamengo. Além deles, nomes como Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto.

Entre as novidades da semana, está a confirmação da participação de Romário, que é o 5º maior artilheiro da história do Flamengo, no jogo de despedida de Adriano. A última vez que o Baixinho vestiu a camisa do Rubro-Negro foi em 7 de novembro de 1999.





Já a equipe que vestirá a camisa dos “amigos italianos”, destaque para Materazzi, que terá uma turma boa ao seu lado, como Córdoba, ⁠Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis. “Didico”, aliás, celebrou o reencontro com amigos e ex-companheiros, exaltando que a partida será no Maracanã, onde fez história com a camisa do Fla.

“Não dá nem para acreditar. Estou ansioso e não sou de ficar assim. Vou rever amigos que jogaram comigo muito tempo atrás, poder jogar com camisas importantes da minha vida, ainda mais no Maracanã. Como não ficar nervoso? Não tem como. Espero que seja um evento maravilhoso para os torcedores e para mim também, porque eu mereço (risos)”, revelou em entrevista ao “ge”, divulgada na quinta-feira (12). Adriano Imperador Adriano Imperador, aliás, surgiu no Flamengo e atuou na base rubro-negra entre 1990 e 1999. Depois, no profissional em duas passagens: em 2000 e 2009. Ao todo, foram 94 partidas e 46 gols no profissional do clube Rubro-Negro. Além disso, conquistou o bicampeonato carioca, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro. Entre 2001 e 2009, Adriano, afinal, defendeu a Inter de Milão. Por lá, fez 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou sete títulos: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, ainda ganhou o apelido de Imperador, que virou seu “sobrenome”.

DESPEDIDA DE ADRIANO IMPERADOR

Data-Hora: 15/12/2024 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

Onde assistir: Sportv

FLAMENGO: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love. Técnico: Zico

ITÁLIA: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício. Técnico: Zinho.