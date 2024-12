Botafogo usará time alternativo no início do Carioca

O Botafogo vai começar a temporada de 2025 com um “time alternativo”. Assim, o Glorioso contará com muitos meninos da base, com o elenco encorpado com atletas que retornam de empréstimos. Não há outra saída para o Glorioso. Afinal, os jogadores entraram de férias apenas na última quarta-feira (11), e o Campeonato Carioca já começa no final de semana dos dias 11 e 12 de janeiro (a primeira rodada ainda será desmembrada). A reapresentação está marcada para o dia 14.

Como os jogadores têm direito a um mês de férias e ainda precisam de pelo menos 15 dias de pré-temporada, o Alvinegro não terá condições de usar o time titular nas primeiras rodadas. O Botafogo estreia diante do Maricá (11 ou 12 de janeiro) e depois recebe a Portuguesa, visita o Sampaio Corrêa e recebe o Madureira nas duas primeiras semanas de janeiro.

Por outro lado, os atletas que representarão o Botafogo no início do Carioca se reapresentam ao Glorioso já no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil de 2025. Dessa forma, o plantel contará com nomes como os volante Newton e Patrick de Paula (ambos emprestados ao Criciúma), o zagueiro Luis Segovía e o meia Raí, que jogaram a Série B de 2024 pelo CRB.

Deu certo em 2024

Vale lembrar que isso aconteceu com o Botafogo nas duas últimas temporadas. Ainda assim, terminou os dois anos com times competitivos. Em 2024, o maior da história do Bota, o time conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Já em 2023, brigou pelo título do Brasileirão até a reta final.

Aliás, não só o Botafogo terá este problema. Flamengo, Vasco e Fluminense “encerraram” suas atividades no dia 8 de dezembro. Assim, também precisão jogar as primeiras partidas do Carioca com equipes alternativas. Vale lembrar ainda que o Glorioso disputará também a Supercopa do Brasil, em 2 de fevereiro, contra o Flamengo, em 21 e 28 do mesmo mês. O foco nessas competições também pode fazer o Bota atuar com time alternativo em outras rodadas do estadual.

