Líder Atalanta vence a décima seguida no Italiano

Pintou a campeã? A Atalanta, que nunca levantou o troféu do Scudetto, conquistou a décima vitória seguida no Italiano 2024/2025. Isso mesmo, dez triunfos consecutivos. Desta vez, a Dea bateu o Cagliari, fora de casa, por 1 a 0. O gol foi marcado por Zaniolo aos 21 do segundo tempo, aproveitando belo levantamento de Bellanova.

pesar da vitória, o placar foi construído com muita dificuldade. A Atalanta até teve mais posse de bola, mas sofreu com momentos de mais intensidade dos donos da casa. Com o resultado, a equipe segue na liderança do Italiano, agora com 37 pontos em 16 partidas. Dessa forma, a campanha tem 12 vitórias, um empate e três derrotas. Portanto, o time comandado por Gian Piero Gasperini tropeçou quatro vezes nas primeiras seis rodadas. Desde então, apenas vitórias.

A Atalanta, porém, é seguida de perto por Napoli (32), Inter de Milão, Fiorentina e Lazio (todos com 31). A Juventus corre por fora, com 27. No entanto, esses perseguidores somam 15, 14, 14, 15 e 15 jogos, respectivamente. O Cagliari, por sua vez, encontra-se apenas em 15º, com 14 pontos.

A incrível sequência de viórias da Atalanta começou, portanto, na sétima rodada, em 5 de outubro, derrotando o Genoa por 5 a 1. Depois, o time da cidade de Bergamo passou por Venezia, Verona, Monza, Napoli, Udinese, Parma, Roma, Milan e agora o próprio Cagliari.

Próximos jogos

A Atalanta ainda fará mais três partidas neste ano. Pelo Campeonato Italiano, a equipe recebe o Empoli e visita o Lazio, nos finais de semanas que restam em 2025. Jé pela Coppa Itália, a Dea recebe o Cesena nesta quarta-feira (18), em duelo único das oitavas de final. Já no dia 2/1, o time comandado por Gian Piero Gasperini encara a Internazionale, na Arábia Saudita, pela semifinal da Supercopa da Itália.

Já o Cagliari visita a Juventus nesta terça-feira (17), pelas oitavas de final da Coppa Itália. Pelo Italiano, a equipe da Sardenha joga contra a Venezia fora de casa e recebe a Inter de Milão nos próximos dias 22 e 28.

