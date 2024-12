Napoli vence de virada e segue na caça à Atalanta

O Napoli sofreu, mas venceu a Udinese, neste sábado (15). Fora de casa, os napolitanos viraram e aplicaram 3 a 1 em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Thauvin abriu o placar para os mandantes, enquanto Lukaku, Gianetti (contra) e Anguissa marcaram para os napolitanos.

Com o triunfo, o Napoli não deixou a Atalanta desgarrar. Mais cedo, vale lembrar, a Dea venceu o Cagliari por 1 a 0, emendou a décima vitória seguida e chegou aos 37 pontos. Já os napolitanos estão com 35. A dupla é seguida de perto por Inter de Milão, Fiorentina e Lazio, todos com 31, mas jogos a menos: 14, 14 e 15, respectivamente. Juventus e Milan correm por fora, ambos com poucas chances de título. Já a Udinese aparece em nono, com 20 pontos.

A Udinese abriu o placar aos 22. Lobotka colocou a mão na bola, cometendo pênalti, portanto. O atacante Thauvin desperdiçou, mas marcou no rebote. O Napoli até teve mais posse de bola e finalizações no primeiro tempo, mas estava faltando caprichar.

Não foi o que faltou ao centroavante Lukaku, que igualou o placar aos 5 do segundo tempo. O belga recebeu ótimo passe de McTominay, ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. O Napoli também contou com a sorte para buscar a virada, afinal, Gianetti fez gol contra aos 21. Abatida, a Udinese sentiu a virada e viu os napolitanos fecharem o placar com Anguissa.

Próximos compromissos

Eliminado da Copa da Itália e sem disputar torneios europeus, o Napoli tem apenas o Italiano para se preocupar até o fim da temporada. Desta forma, tem só mais dois compromissos antes da virada de ano, afinal visita o Genoa e recebe o Venezia nos dois próximos finais de semana. Como ambos lutam contra o rebaixamento, na teoria, o Napoli tem uma boa chance de encostar na Atalanta.

Já a Udinese visita a Inter de Milão na quinta-feira (19), pelas oitavas de final da Copa da Itália. Ainda neste ano, mas pelo Scudetto visita a Fiorentina e recebe o Torino.

