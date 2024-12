Al-Rayyan, do Qatar, faz proposta por Artur Jorge, do Botafogo

Após as conquistas da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Botafogo na temporada, o técnico Artur Jorge está sendo sondado por muitos clubes interessados em seu trabalho. Dessa vez, o Al-Rayyan, do Qatar, fez contatos pelo técnico.

A proposta é tentadora, afinal o salário seria quase três vezes maior do que recebe atualmente no Glorioso. Porém, o comandante vai se reunir com John Textot, dono da SAF do Alvinegro, antes de tomar qualquer decisão. As informações são do ge.

Contudo, o empresário não deseja perder Artur Jorge e, portanto, planeja propor um aumento salarial junto com uma renovação de contrato para seguir no Botafogo. Nos últimos dias, o treinador não gostou de saber que recebe uma quantia consideravelmente menor que seus antecessores portugueses Luís Castro e Bruno Lage.

O atual comandando do time asiático é Younes Ali, ex-jogador da seleção do Catar. Chegou ao clube em setembro, mas obteve apenas quatro vitórias em 19 jogos na Qatar Super League. Embora a demissão de Ali ainda não seja consenso entre os dirigentes, já há a compreensão de que alternativas são necessárias, com Artur Jorge surgindo como o principal candidato para assumir o cargo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.